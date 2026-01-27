رسميا، عودة أبراهام للدوري الإنجليزي قادما من بشكتاش

18 حجم الخط

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء عن ضم المهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام بعقد دائم من بشكتاش التركي مقابل 18.2 مليون جنيه إسترليني.

عودة أبراهام للدوري الإنجليزي

ويعود أبراهام "28 عاما" إلى البريميرليج بعد تجاربه في إيطاليا وتركيا، بعقد مدته 4.5 سنوات.

وفعل بشكتاش بند الشراء الإلزامي لأبراهام من ناديه السابق روما مقابل نحو 11 مليون جنيه إسترليني، ثم أعاد بيعه إلى أستون فيلا بربح كبير.

ولم يشارك أبراهام في آخر مباراة لبشكتاش أمس حيث تعادل 2-2 مع أيوب سبور، من أجل إنهاء تفاصيل الصفقة.

وقال أستون فيلا عبر موقعه الرسمي: "يسرّ نادي أستون فيلا الإعلان عن ضمّ تامي أبراهام في صفقة انتقال نهائي قادمًا من بشكتاش".

وكان أبراهام عنصرًا أساسيًا في فريق فيلا الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018-19، حيث سجّل 25 هدفًا في الدوري، من بينها ركلة الجزاء الحاسمة التي حسمت الفوز بركلات الترجيح على وست بروميتش ألبيون، التي أوصلت النادي إلى نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي.

بفضل تألقه التهديفي في ذلك الموسم، أصبح أبراهام أول لاعب في فيلا منذ آندي جراي في موسم 1976-77 يُسجّل 25 هدفًا في موسم واحد.

بعد مغادرته فيلا بارك، فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، قبل أن يُساهم في فوز روما بلقب الدوري الأوروبي.

