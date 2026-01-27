أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يهزم وادي دجلة، طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية، سلوت يكشف معاناة ليفربول
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..
طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.
سلوت: نعاني من أزمة بدفاع ليفربول وهذا موقف روبرتسون
كشف آرني سلوت مدرب ليفربول عن معاناة الفريق قبل مباراة مساء غدٍ الأربعاء، ضد قرة باغ الأذربيجاني ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروب
ويدخل "الريدز" اللقاء محتلًا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه القاري وسط استقرار فني في البطولة الأوروبية يتناقض مع تذبذب النتائج محليًا.
الأهلي ينهي صفقة هادي رياض من بتروجت والإعلان خلال ساعات (خاص)
أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نادي بتروجت على ضم المدافع هادي رياض، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.
وعلمت فيتو من مصادرها الخاصة، أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع إدارة بتروجت على كافة تفاصيل الصفقة، سواء المادية أو التعاقدية
الأهلي يفوز على وادي دجلة 1/3في الدوري الممتاز
فاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
كرة اليد، تأهل مصر والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
تأهل منتخبا مصر والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.
واقعة المنشفة، رئيس لجنة حكام الكاف يدين حارس السنغال
تحدث أوليفييه سافاري، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن موقف واضح تجاه الجدل الذي أثاره وضع المنشفة خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.
عمر مرموش يتسبب في إيقاف حكم بالدوري الانجليزي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استبعاد الحكم فاراي هالام من إدارة مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة "البريميرليج"، وذلك بعدما تجاهل احتساب ركلة جزاء للدولي المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون السبت الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 والتي انتهت بفوز مان سيتي.
آخر تطورات ملف حسام عبد المجيد في الزمالك
كشف مصدر بالزمالك، أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية من أندية خارجية، رغم وجود اهتمامات
