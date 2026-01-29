تعرف على موعد إذاعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "بطل العالم"

18 حجم الخط

روج الفنان عصام عمر لمسلسل “بطل العالم”، الذي يقوم ببطولته مع جيهان الشماشرجي ومحمد لطفي، والذي يعرض عبر شاشة cbc ومنصة يانجو بلاي.

ونشر عصام عدد من الصور بكواليس المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد أن الحلقة الأخيرة سوف تعرض اليوم الخميس عبر منصة يانجو بلاي.

عدد حلقات مسلسل بطل العالم

ويتكون مسلسل بطل العالم من 10 حلقات فقط، وبالتالي فهو عمل يعتمد على الإيقاع السريع وتطور الأحداث دون مط أو إطالة، وهو ما ساهم في زيادة التشويق وارتباط الجمهور بالعمل حلقة بعد أخرى.

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

ويُعرض مسلسل بطل العالم عبر منصة يانجو بلاي Yango Play إلى جانب عرضه التلفزيوني على قنوات CBC وCBC دراما.

ويعرض مسلسل بطل العالم من الأحد إلى الخميس عبر منصة يانجو بلاي Yango Play في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، كما يعرض تليفزيونيًا على قناة CBC في تمام الساعة 8:00 مساء، و2:00 صباحا، و11:00 صباحا، بينما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 11:00 مساء، و5:00 صباحا، و4:00 مساء، ما يتيح للجمهور متابعته في أكثر من توقيت على مدار اليوم.

مسلسل بطل العالم

وتدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف.

وتتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

