أربيلوا يتحدث عن علاقته مع مورينيو ومواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه لا يملك خيارًا سوى الفوز في مواجهة الغد أمام بنفيكا البرتغالي، ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لضمان التأهل المباشر ضمن "الثمانية الكبار" وتجنب إرهاق مباريات الملحق.

مفتاح العبور ضمن الثمانية الأوائل

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، حيث يمثل الفوز تذكرة عبور آمنة لثمن النهائي.

وصرح أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "نحتاج للتركيز الكامل طوال 90 دقيقة أمام خصم عنيد. الفوز سيمنحنا فرصة لإراحة اللاعبين وتجنب دور الملحق، وهو هدفنا الأساسي غدًا".

وشهد المؤتمر جانبًا عاطفيًا عند الحديث عن جوزيه مورينيو (مدرب بنفيكا الحالي)، حيث وصفه أربيلوا بالصديق والمرشد قائلًا: "مورينيو قدوة لا يمكن تقليدها، هو من وضع أسس الحقبة الناجحة لريال مدريد في العقد الأول من القرن الحالي". وأضاف: "لقد تعلمت منه الكثير تكتيكيًا، وأتطلع لمعانقته غدًا، فهو أكثر من مجرد مدرب بالنسبة لي".

وردًا على احتمالية العمل كمساعد لمورينيو مستقبلًا، قطع أربيلوا الطريق على الافتراضات مؤكدًا: "تركيزي ينصب بالكامل على الحاضر وعلى قيادة ريال مدريد لتحقيق الانتصارات".

وعن تجربته بعد أسبوعين من توليه المهمة، قال أربيلوا: "أشعر بمسؤولية ضخمة ولكن يجب الاستمتاع بها لإنجاز العمل". كما أشاد بالموهبة التركية أردا جولر، مؤكدًا أنه يمتلك رؤية ثاقبة وقدرات دفاعية مذهلة رغم صغر سنه، متوقعًا له أن يصبح لاعبًا عالميًا مهمًا في القريب العاجل.

موقف الفريقين

بينما يسعى الريال للصدارة، يتمسك بنفيكا (المركز 29 برصيد 6 نقاط) بفرصة ضئيلة للفوز وانتظار نتائج أخرى قد تمنحه بطاقة العبور للملحق، مما يجعل المباراة صراعًا شرسًا بين الرغبة في التأهل المباشر والتمسك بأمل البقاء القاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.