إنريكي: دوري الأبطال "الحقيقي" يبدأ من الأدوار الإقصائية وحكيمي جاهز للمشاركة

أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن فريقه لا يخشى مواجهة اللحظات الحاسمة، مشددًا على أن "البطولة الحقيقية" تنطلق مع الأدوار الإقصائية، وذلك قبل لقاء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي غدًا الأربعاء في ختام الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

صراع المراكز الثمانية الأولى

يدخل باريس المباراة وفي جعبته 13 نقطة بالمركز السادس، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل (السابع).

 ويسعى الفريقان لتثبيت أقدامهما ضمن الثمانية الأوائل لضمان التأهل المباشر لثمن النهائي وتجنب خوض الملحق. وعلق إنريكي في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء قائلًا: "هدفنا إنهاء الموسم ضمن الثمانية الكبار، لكنني لا أمانع خوض الملحق إذا كان ذلك سينتهي بنا برفع الكأس في النهاية".

زف إنريكي خبرًا سعيدًا لجماهير "حديقة الأمراء" بتأكيد جاهزية النجم المغربي أشرف حكيمي العائد من المشاركة القارية، موضحًا: "لقد شارك في آخر ثلاث حصص تدريبية وهو بخير تمامًا". كما أثنى المدرب على موهبة الشاب وارن زاير إيمري، واصفًا إياه بـ "اللاعب المختلف" لقدرته على اللعب في مراكز عدة، خاصة كظهير أيمن من الطراز الرفيع.

وصف إنريكي مواجهة نيوكاسل بالصعبة، مشيرًا إلى أن وضع الفريق الإنجليزي في المستوى الرابع وقت القرعة لم يكن يعكس قوته الحقيقية. 

وأضاف: "واجهنا 5 من أفضل 10 فرق في الجدول الحالي، هذا أمر لا يصدق". وطالب إنريكي الجماهير الباريسية بالدعم المتواصل حتى الدقائق الأخيرة للسيطرة على مجريات اللعب وضمان نتيجة إيجابية في "لحظة حاسمة من الموسم".

وفي ختام تصريحاته، رحب إنريكي بصفقة النادي الجديدة، الشاب درو فرنانديز القادم من برشلونة، مؤكدًا أنها تتماشى مع سياسة النادي في استقطاب المواهب الشابة التي يمكن أن تصبح ركائز أساسية في المستقبل، مع بقاء النادي منفتحًا على كافة الخيارات في سوق الانتقالات.

