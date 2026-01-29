الخميس 29 يناير 2026
رياضة

الأسهل على الإطلاق، المرشحون لمواجهة آرسنال في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
دوري أبطال أوروبا، حسم آرسنال الإنجليزي تذكرة التأهل لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

واحتل آرسنال المركز الأول في ترتيب مرحلة المجموعات بـ24 نقطة، وهي العلامة الكاملة بعد الفوز في المواجهات الـ8 التي خاضها.

وحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن صاحب المركز الأول سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

وهو ما يعني أن آرسنال قد يواجه أتالانتا أو باير ليفركوزن أو بوروسيا دورتموند أو أولمبياكوس.

وحسمت 8 فريق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت قائمة المتأهلين لدور الـ16 كالتالي:

1- آرسنال | 24 نقطة

2- بايرن ميونخ | 21 نقطة

3- ليفربول | 18 نقطة

4- توتنهام | 17 نقطة

5- برشلونة | 16 نقطة

6- تشيلسي | 16 نقطة

7- سبورتنج لشبونة | 16 نقطة

8- مانشستر سيتي | 16 نقطة

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

 

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

 

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام  فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

