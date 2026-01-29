الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم

طقس اليوم، فيتو
وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتعرض لها البلاد اليوم وجاءت كالتالي:


1_يجب الحذر أثناء القيادة.

2_عدم الوقوف تحت المباني المتهالكة.

3_عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية.

4_عدم الوقوف تحت الأشجار.

5_ ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية وجيوب الأنفية.

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون سرعتها من 35:50 كم / ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خاصة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة، حالة الطقس اليوم الخميس

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  اليوم الخميس ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بارد  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  بارد في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  22

درجة الحرارة الصغرى: 15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية