محمد عبد المنعم يعلن عودته للتدريبات: دخلت في اكتئاب بسبب الإصابة

أعلن محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر ونيس الفرنسي، عن عودته للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها.

عودة عبد المنعم

وكتب محمد عبد المنعم عبر حسابه بموقع فيس بوك:

الحمد لله دائمًا وأبدا انهارده اول يوم تمرين ليا بعد فتره هي الاصعب في حياتي دخلتني في اكتئاب وتوتر من المستقبل خلتني اشوف مستقبلي بشكل مختلف عن اللي كنت بحلم بيه بس التفكير هنا طول الوقت مش هسيب حلمي واني اقدر اعدي اي مرحله صعبه حسيت بكمية الحب والتعاطف والدعم معايا لما حصلت الاصابه وده اتاثرت به نفسيا بس في نفس الوقت خلاني احس بالمسؤلية كنت بشتغل وهدفي قدام عيني هرجع تاني واكون عند حسن ظنهم ومن هنا حسيت ان كل حاجه انا وصلتلها مكنش شطاره مني ده كانت ترتيبات ربنا ليا قربت منه اكتر حسيت بالرضا.

وأكمل الدولي المصري:

وحسيت ان ربنا بيقولي متقلقش انا جنبك ومش هسيبك ف ارتحت وهنا التفكير اتغير لما حسيت بالرضا النجاح مهم جدًا بس الاهم منه هو علاقتك مع ربنا ومن اهم النعم الناس اللي بتحبك بصدق واللي وجودهم في حياتك بيخليك انسان احسن

اتعلمت ان اكون حامد من غير شروط اسعي واشتغل واتعب بس في نفس الوقت احافظ علي كنوزي الحقيقية اهلي وأصحابي والقلوب اللي بتقف جنبك في كل لحظة لأن دول اللي بيفضلوا يوم ما تتعب او تمرض او حته ترحل واللي بيفضل فعلا هو الذكري والدعوة الحلوة واللحظة اللي بتبقي اثر في قلب كل واحد



وختم: لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الذكريات بيخلي اللحظات تعيش فوق عمر الانسان شكرا من قلبي لكل واحد افتكرني وبعت كلمه او دعا لي وجودكم حواليا بيكبر المعني ويطول عمر اللحظات الحلوة شكرا علي دعمكم

