عمر مرموش يتسبب في إيقاف حكم بالدوري الانجليزي (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استبعاد الحكم فاراي هالام من إدارة مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة "البريميرليج"، وذلك بعدما تجاهل احتساب ركلة جزاء للدولي المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون السبت الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 والتي انتهت بفوز مان سيتي بهدفين دون مقابل.

وبحسب صحيفة "صن" الإنجليزية فإن الحكم البالغ من العمر 32 عامًا رفض مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) حول لمسة يد مزعومة ضد مدافع وولفرهامبتون، موسكيرا، وتمسك بقراره على أرض الملعب بعدم احتساب ركلة جزاء لعمر مرموش، رغم إمكانية تعديل القرار بعد العودة للفيديو.

وجاءت اللقطة خلال الشوط الأول، عندما اخترق عمر مرموش منطقة الجزاء وتعرض لضغط من مدافع وولفرهامبتون، وسط مطالبات باحتساب مخالفة بعد ارتطام الكرة بذراع المدافع، الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة الواقعة، قبل أن يقرر استكمال اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وبرر الحكم قراره بأن وضعية يد مدافع وولفرهامبتون كانت طبيعية، ولم تشكل زيادة غير قانونية في مساحة الجسم.

ركلة الجزاء الغير محتسبة لعمر مرموش

محمد أبو تريكة وطارق الجلاهمة يعلّقان على ركلة الجزاء غير المحتسبة لعمر مرموش#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #beINSTUDIO pic.twitter.com/WW6lLHaEQC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026

وقاد عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز غال على نظيره وولفرهامبتون، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

بهذه النتيجة يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن وولفرهامبتون يقع في ذيل الجدول برصيد 8 نقاط فقط.

وكان مانشستر سيتي لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، وخسر على يد مانشستر يونايتد، قبل أن يقود مرموش الفريق لتحقيق الفوز على حساب وولفرهامبتون.

وشن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي هجومًا عنيفًا على الحكم فاراي هالام بعد عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه رغم العودة لتقنية الفيديو.

وعلق المدرب الإسباني ساخرًا: "الحكم خاض ظهوره الأول في البريميرليج، والآن أصبح الجميع يعرفه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.