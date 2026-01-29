أقل من ليفربول، مكافآت برشلونة بعد التأهل لدور الـ 16بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حسم برشلونة الإسباني تذكرة التأهل لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

واحتل برشلونة المركز الخامس في ترتيب مرحلة المجموعات بـ16 نقطة.

ومن المقرر أن يحصل برشلونة على مكافأت مالية ضخمة بعد تأهله لدور الـ16 مباشرة، تقدر بـ42.8 مليون يورو.

يذكر أن ليفربول احتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة المجموعات بـ18 نقطة، وهو ما جنبه الدخول في حسابات التأهل من خلال الملحق.

ومن المقرر أن يحصل ليفربول على مكافآت مالية ضخمة بعد تأهله لدور الـ16 مباشرة، تقدر بـ44.2 مليون يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح جوائز مالية ضخمة للفريق المتأهلة لدور الـ16 مباشرة، وجاءت كالتالي:

المشاركة - 18.6 مليون يورو

التأهل لدور الـ16 - 11 مليون يورو

احتلال المراكز الـ8 الأولى - 2 مليون يورو

مكافأة الفوز في المباراة الواحدة - 2.1 مليون يورو

مكافأة التعادل في المباراة الواحدة - 700 ألف يورو

منافس ليفربول المحتمل في دور الـ16

وحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فأن صاحب المركز الثالث سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

وهو ما يعني أن ليفربول قد يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي أو كلوب بروج البلجيكي أو جالاتا سراي التركي.

فرق تأهلت لدور الـ16 مباشرة

وحسمت 8 فريق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت قائمة المتأهلين لدور الـ16 كالتالي:

1- أرسنال | 24 نقطة

2- بايرن ميونخ | 21 نقطة

3- ليفربول | 18 نقطة

4- توتنهام | 17 نقطة

5- برشلونة | 16 نقطة

6- تشيلسي | 16 نقطة

7- سبورتنج لشبونة | 16 نقطة

8- مانشستر سيتي | 16 نقطة

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

