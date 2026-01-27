سلوت: نعاني من أزمة بدفاع ليفربول وهذا موقف روبرتسون

18 حجم الخط

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء غدٍ الأربعاء، فريق قرة باغ الأذربيجاني ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل "الريدز" اللقاء محتلًا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه القاري وسط استقرار فني في البطولة الأوروبية يتناقض مع تذبذب النتائج محليًا.

دفاع ليفربول "في ورطة" وحل من الوسط

وكشف أرني سلوت، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، عن أزمة دفاعية حادة تضرب الفريق، مؤكدًا غياب الثنائي جو جوميز وإبراهيما كوناتي عن لقاء الغد. وأعلن سلوت عن قرار تكتيكي اضطراري قائلًا: "من المؤكد أن أحد لاعبي الوسط سيلعب في قلب الدفاع غدًا؛ لعدم توفر أي قلب دفاع متاح سوى فيرجيل فان دايك".

كما ألمح المدرب إلى صعوبة إدارة الدقائق للاعبين مثل واتارو إندو، مشيرًا إلى أن النقص العددي وإصابات القائمة تجعل المداورة أمرًا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر.

رغم تراجعه للمركز الثاني في خيارات الظهير الأيسر خلف الوافد الجديد كيركيز، وجّه سلوت رسالة دعم واضحة لـ أندي روبرتسون. وأكد الهولندي استمرار اللاعب رغم اهتمام أندية أخرى مثل توتنهام، موضحًا: "روبو جزء مهم جدًا من النادي وسيكون ضمن الفريق غدًا.. أتوقع استمراره معنا".

تحدث سلوت بصراحة عن الضغوط المحيطة بالنادي، مؤكدًا أن "الضجيج" الإعلامي لن يتوقف إلا بالمنافسة على لقب الدوري. وشخّص المدرب خلل الفريق في منطقتي الجزاء، قائلًا: "نصل لمناطق واعدة لكننا لا نسجل، وبالمقابل يستقبل مرمانا أهدافًا من فرص قليلة للخصوم.. هذا خلل كامل يجب تحسينه ليكون الموسم مميزًا".

وفي ختام تصريحاته، وضع سلوت حدًا للتوقعات المبالغ فيها، مشيرًا إلى أن ليفربول حقق الدوري مرتين فقط في 30 عامًا. وانتقد التركيز الإعلامي على حجم الإنفاق الصيفي (450 مليون جنيه) دون النظر لمبيعات النادي مؤكدًا أن الغرض دائمًا هو المنافسة، لكن الواقع يفرض تحديات صعبة في ظل قائمة أصغر حجمًا مقارنة بالموسم الماضي.

