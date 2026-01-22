دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الـ7 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

نادي كايرات (1) - (4) كلوب بروج

جليمت (3) - (1) مانشستر سيتي

فياريال (1) - (2) أياكس أمستردام

توتنهام (2) - (0) بروسيا دورتموند

إنتر ميلان (1) - (3) أرسنال

أولمبياكوس (2) - (0) باير ليفركوزن

ريال مدريد (6) - (1) موناكو

سبورتنج لشبونة (2) - (1) باريس سان جيرمان

كوبنهاجن (1) - (1) نابولي

جالاتا سراي (1) - (1) أتلتيكو مدريد

كاراباج أجدام (3) - (2) فرانكفورت

يوفنتوس (2) - (0) بنفيكا

مارسيليا (0) - (3) ليفربول

تشيلسي (1) - (0) بافوس

بايرن ميونخ (2) - (0) سانت جيلواز

سلافيا براج (2) - (4) برشلونة

أتالانتا (2) - (3) أتلتيك بلباو

نيوكاسل (3) - (0) آيندهوفن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.