رياضة

دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو
دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الـ7 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

نادي كايرات (1) - (4) كلوب بروج

جليمت (3) - (1) مانشستر سيتي

فياريال (1) - (2) أياكس أمستردام

توتنهام (2) - (0) بروسيا دورتموند

إنتر ميلان (1) - (3) أرسنال

أولمبياكوس (2) - (0) باير ليفركوزن

ريال مدريد (6) - (1) موناكو

سبورتنج لشبونة (2) - (1) باريس سان جيرمان

كوبنهاجن (1) - (1) نابولي

جالاتا سراي (1) - (1) أتلتيكو مدريد

كاراباج أجدام (3) - (2) فرانكفورت

يوفنتوس (2) - (0) بنفيكا

مارسيليا (0) - (3) ليفربول

تشيلسي (1) - (0) بافوس

بايرن ميونخ (2) - (0) سانت جيلواز

سلافيا براج (2) - (4) برشلونة

أتالانتا (2) - (3) أتلتيك بلباو

نيوكاسل (3) - (0) آيندهوفن

