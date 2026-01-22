دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7
دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الـ7 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.
وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:
نادي كايرات (1) - (4) كلوب بروج
جليمت (3) - (1) مانشستر سيتي
فياريال (1) - (2) أياكس أمستردام
توتنهام (2) - (0) بروسيا دورتموند
إنتر ميلان (1) - (3) أرسنال
أولمبياكوس (2) - (0) باير ليفركوزن
ريال مدريد (6) - (1) موناكو
سبورتنج لشبونة (2) - (1) باريس سان جيرمان
كوبنهاجن (1) - (1) نابولي
جالاتا سراي (1) - (1) أتلتيكو مدريد
كاراباج أجدام (3) - (2) فرانكفورت
يوفنتوس (2) - (0) بنفيكا
مارسيليا (0) - (3) ليفربول
تشيلسي (1) - (0) بافوس
بايرن ميونخ (2) - (0) سانت جيلواز
سلافيا براج (2) - (4) برشلونة
أتالانتا (2) - (3) أتلتيك بلباو
نيوكاسل (3) - (0) آيندهوفن
