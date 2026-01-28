جولة الحسم، مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تختتم اليوم الأربعاء منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد وهو العاشرة مساء اليوم.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة ضد كوبنهاجن - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

ليفربول ضد كاراباج أجدام - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 1

كلوب بروج ضد مارسيليا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 3

موناكو ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

باير ليفركوزن ضد فياريال - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 7

نابولي ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

مانشستر سيتي ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

أتليتكو مدريد ضد جليمت - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 5

أياكس أمستردام ضد أولمبياكوس - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 8

بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 7 HD

أتلتيك بلباو ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 6

بنفيكا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 4

سان جيلواز ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت اكسترا 9

أرسنال ضد كايرات - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 9 HD

بافوس ضد سلافيا براجا - 10 مساءً

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

