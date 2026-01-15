السجن مع وقف التنفيذ لثنائي فنربخشة بسبب أحداث الديربي أمام جالطة سراي

18 حجم الخط

أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة 16 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق لاعبين من نادي فنربخشة، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت مباراة ديربي إسطنبول أمام جالطة سراي في مايو 2024.

وأكدت وكالة فرانس برس أن الحكم جاء على المدافع الهولندي جايدن أوستروولدي ولاعب الوسط التركي ميرت هاكان يانداس، بعد اتهامهما بالاعتداء على علي تشيليكيران، مدير ملعب جالاتا سراي، عقب نهاية المواجهة التي انتهت بفوز فنربخشة بهدف دون رد.

وأدانت المحكمة لاعبي فنربخشة وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام والتقرير الطبي المرفق بالقضية، بعدما تعرض تشيليكيران لإصابة خطيرة تمثلت في كسر بإحدى فقرات العنق، نتيجة الاعتداء الذي وقع في أجواء مشحونة أعقبت اللقاء.

فنربخشة يفوز على جالطة سراي 0/2 ويُتوج بلقب السوبر التركي

وتُوج فريق فنربخشة بلقب بطولة كأس السوبر التركي، بعد الفوز على غريمه التقليدي جالطة سراي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أتاتورك أوليمبيك ستاديوم».

أهداف فنربخشة في شباك جالطة سراي بالسوبر التركي

افتتح الوافد الجديد لصفوف فنربخشة الدولي الفرنسي ماتيو جندوزي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 28، بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، ليبدأ مشواره مع الفريق الجديد بأفضل طريقة ممكنة بعد انضمامه من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي.

وأضاف جايدن أوستروولد الهدف الثاني لنادي فنربخشة في الدقيقة 48، بعد لمسة سحرية في شباك الحارس البرازيلي جوناي جوفنك.

ليفاندوفسكي يتحدث عن عرض فنربخشة

كشفت تقارير صحفية تركية، عن بدء أول اتصال من نادي فنربخشة مع الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

يرغب رئيس النادي التركي، سعد الدين ساران، في إبرام صفقة النجم البولندي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وأجرت إدارة نادي فنربخشة اتصالات أولية مع روبرت ليفاندوفسكي، إذ عرضت عليه عقدًا لمدة عام ونصف، بينما طلب اللاعب المخضرم عقدًا لمدة عامين ونصف.

