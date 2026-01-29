انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي في النيجر (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت مصادر وشهود بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار متواصل، فجر اليوم الخميس، بالقرب من "مطار نيامي الدولي" في النيجر.



وتشير التقارير المحلية الأولية إلى سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في محيط مطار "ديوري حماني" الدولي في العاصمة نيامي.

🚨🚨🚨 Niger 🇳🇪 | Des échanges de tirs nourris du côté de l'aéroport Djori Hamani de Niamey à l'instant. pic.twitter.com/4pIFDnrDuA — Abidjan Post (@Abidjanpost225) January 29, 2026

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها صوت إطلاق الرصاص، وتظهر فيها ومضات طلقات في السماء.

BREAKING: Reports indicate that gunfire and explosions were heard in the vicinity of Niamey International Airport in Niger. pic.twitter.com/XayQIAdsVV — World Source News (@Worldsource24) January 29, 2026

ولم تتضح بعد طبيعة الحدث ولم يصدر عن السلطات أي توضيح.

