انفجارات وإطلاق نار قرب مطار نيامي في النيجر (فيديو)
أفادت مصادر وشهود بسماع دوي انفجارات قوية وإطلاق نار متواصل، فجر اليوم الخميس، بالقرب من "مطار نيامي الدولي" في النيجر.
وتشير التقارير المحلية الأولية إلى سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في محيط مطار "ديوري حماني" الدولي في العاصمة نيامي.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يسمع فيها صوت إطلاق الرصاص، وتظهر فيها ومضات طلقات في السماء.
ولم تتضح بعد طبيعة الحدث ولم يصدر عن السلطات أي توضيح.
