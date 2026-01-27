اعتذار مشروط من جوارديولا لحكم مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

18 حجم الخط

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حقه الكامل في حماية فريقه والدفاع عن مصالح ناديه، مبررًا تصريحاته المثيرة للجدل تجاه الحكم "فاراي هالام" عقب مواجهة وولفرهامبتون الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

اعتذار مشروط وتوضيح للموقف

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، أعرب جوارديولا عن أسفه إذا كان الحكم قد شعر بالإهانة، قائلًا: "إذا شعر الحكم بالإهانة فأنا آسف حقًا، أدرك أن الجميع حساسون للغاية، وأعلم أن المهمة ليست سهلة في ظهوره الأول".

وكان جوارديولا قد سخر من الحكم عقب لقاء وولفرهامبتون بقوله: "لقد سجل الحكم ظهوره الأول بشكل ملفت، الآن سيعرفه الجميع"، وذلك لعدم احتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد واضحة.

وشدد بيب على تاريخه الطويل في احترام قضاة الملاعب، موضحًا:"لطالما كنت أكن احترامًا هائلًا للحكام على مدار 9 أو 10 سنوات.. بعد الهزائم، لا أعلق أبدًا على أي شيء؛ فالحكام يدافعون عن بعضهم البعض، وأنا أيضًا أدافع عن لاعبيّ وعن النادي".

واستشهد بمواقف سابقة مثل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، مؤكدًا أنه لم ينتقد التحكيم وقتها رغم عدم طرد حارس المنافس.

"

واختتم مدرب السيتي تصريحاته بالتأكيد على أن انتقاداته هذا الموسم نابعة من "حجج وأسباب" قوية تفرض عليه حماية منظومته.

وأضاف: "أعلم أنه منصب صعب، لكن عليّ الدفاع عن النادي واللاعبين لأسباب عديدة جدًا، وهم (الحكام) بدورهم يدافعون عن أنفسهم، وهذا ما يجب عليهم فعله".

تأتي هذه التصريحات لتهدئة الأجواء المشحونة مع لجنة الحكام الإنجليزية، مع التأكيد على أن "العملاق الإسباني" لن يتنازل عن المطالبة بحقوق فريقه داخل المستطيل الأخضر.

