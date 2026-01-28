الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

 جامعة بني سويف تنظم تدريبا متخصصا لتمريض التأمين الصحي

أعلنت جامعة بني سويف عن تنظيمها دورات تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التمريض بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وفي إطار الدور المجتمعي الرائد الذي تضطلع به الجامعة لدعم القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين به، خاصة "جيش مصر الأبيض".

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان لها، أن فعاليات التدريب استمرت على مدار يومين خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير الجاري، بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة شيرين شريف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، أن هذه المبادرة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة من خلال تطوير مهارات الكوادر التمريضية باعتبارهم ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الطبية، موضحًا أن البرنامج التدريبي تضمن خمسة محاور علمية وعملية مهمة، صُممت لتلبية احتياجات العمل داخل المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الصحية وتقليل المضاعفات، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة. 

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجامعة تسخر خبراتها الأكاديمية وإمكاناتها التدريبية لخدمة المجتمع السويفي.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أهمية التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، لافتًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، وعلى رأسه التمريض، هو الضمان الحقيقي لإحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض بجامعة بني سويف، أن البرنامج اتسم بالتنوع والشمول، حيث قدمت الدكتورة إسراء حمدي تدريبًا حول الإسعافات الأولية وأساسيات إنقاذ الحياة، فيما تناولت الدكتورة هالة علي مهارات التواصل الفعال ودورها في تحسين العلاقة بين مقدم الخدمة والمريض، كما استعرض الدكتور عماد عبد الحليم نظام الفرز الطبي (Triage) لتقييم الحالات الطارئة وتحديد أولويات التدخل العلاجي.

وأوضحت عميد تمريض بني سويف، أن التدريب تضمن شرحًا من الدكتورة عبير بدوي حول كيفية التعامل مع حالات الذبحة الصدرية، بينما قدمت الدكتورة جميلة محمد عرضًا عن أسباب وأنواع الغيبوبة وسبل الوقاية منها، واختتمت الفعاليات بفتح باب الحوار والرد على استفسارات الحضور من الأطقم التمريضية، الذين أعربوا عن تقديرهم لمحتوى البرنامج وتطلعهم لتكرار مثل هذه المبادرات التدريبية.

