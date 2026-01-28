الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري جديد
قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (ج)، الصادر في 27 يناير 2026، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين 357 مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2015، و2019، و2020.


ويقضي القرار الجمهوري الجديد رقم 52 لسنة 2026، بتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة تعيين واحدة من خريجات دفعة 2015، وتعيين 161 من خريجات وخريجين 2019، وتعيين 195 من خريجين وخريجات 2020.


وتحدد أقدمية السيدة المندوبة المساعدة المشار إليها فى المادة الأول من هذا القرار بين أقرانها المعينين من ذات دفعة التخرج فى درجة مندوب مساعد آنذاك. 

 


 

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

قرار جمهوري جديد بإنشاء جامعة ريفال سوهاج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي هيئة قضايا الدولة تعينات بهيئة قضايا الدولة قرار جمهوري بتعيين خريجين بهيئة قضايا الدولة

مواد متعلقة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم العاصمة الدولية للتعليم

قرار جمهوري بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب

أول قرار جمهوري في 2026
ads

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية