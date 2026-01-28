بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 مكرر (ج)، الصادر في 27 يناير 2026، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين 357 مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعات 2015، و2019، و2020.

ويقضي القرار الجمهوري الجديد رقم 52 لسنة 2026، بتعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة تعيين واحدة من خريجات دفعة 2015، وتعيين 161 من خريجات وخريجين 2019، وتعيين 195 من خريجين وخريجات 2020.



وتحدد أقدمية السيدة المندوبة المساعدة المشار إليها فى المادة الأول من هذا القرار بين أقرانها المعينين من ذات دفعة التخرج فى درجة مندوب مساعد آنذاك.





