زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

دائما وأبدا حيلة العاجز تكون في القمع والمنع وليس اتباع الإجراءات القانونية كما يحدث في العالم الآخر …يصورون أنفسهم أوصياء لا يخطئون ….هذا هو مجلس الزمالك الذي تصور البعض -وأنا منهم - أنه جاء لإصلاح المايل.

ولكن المايل ازداد ميلا والمرض توحش ولم تعد المسكنات قادرة على تسكينه ….هذا ما يحدث في قلعة الزمالك العريقة وحد أقطاب كرة القدم المصرية ….الداء يستفحل يوما بعد الآخر والأورام الخبيثة تزداد بدون مواجهة المرض العضال الذي أصبح يهدد مستقبل القلعة البيضاء.

قضية تلو قضية في الفيفا ووقف مع كل يوم دون أن تكون هناك بادرة أمل للإصلاح وعلى ما يبدو لي أنهم أقسموا ألا يتركوا هذا النادي إلا وهو أشلاء وحطام.

عندما يتجرأ أحد من أبناء النادي لكشف المستور يواجه بالقمع وكما قولنا -حيلة العاجز - ويكون مصيره المنع، رغم أن من تم منعه من دخول النادي قدم الكثير والكثير للنادي عكس هؤلاء الذين مازالوا يجلسون على الكراسي الوثيرة.

صدمت وأنا أتابع قرار الزمالك بمنع الزميل محمد الجبالي من دخول النادي وهو الذي أفنى حياته في محبة هذا الصرح العملاق ….كنت أشفق عليه من هذا الحب الجارف …..كان أكثر المتحمسين لهذا المجلس ودافع عنهم وقت أن كانت السكاكين تقطع فيهم.

كنت أقول له إن الحال المايل يزداد ميلا وهو يتحداني من أن المايل سيستقيم …..حتى تأكد أنهم يسيرون في الطريق الغلط، وعندما غلبت عليه نزعته الصحفية وذكر الحقائق كان قرار المنع من دخول النادي.

ومن قبل الكابتن تامر عبد الحميد واحد من هؤلاء الذين ارتدوا الأبيض ومثلوا مصر في المحافل الدولية عندما قرر كشف المستور تعرض لهجوم ما أنزل الله به من سلطان، فجاء قرار المنع ثم قرار الشطب …من يشطب من ؟!

هناك من رأى أن يجند لجانا إلكترونية للدفاع عنهم ومهاجمة أي شخص لمجرد أنه انتقده ….لقد أصبحت ظاهرة شديدة الخطورة …..تلك اللجان التي أصبح شغلها الشاغل هو (المم) الذي ياتي من ولي النعم !!

وفي النهاية أعود للسؤال الذي طرحته في العنوان: هو الزمالك بقي عزبة شكري ؟! وهنا أتحدث عن هاني شكري عضو مجلس ادارة الزمالك الذي تولى الملف الإعلامي والقاصي والداني يعلم أن قناة وراديو الزمالك بعافية!!

