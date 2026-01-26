وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الإعدادية وتشدد على الالتزام بالدقة والسرية

18 حجم الخط

تفقدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف، لجنة النظام والمراقبة بقطاع (أ) للشهادة الإعدادية، والذي يشمل إدارات (بني سويف، الواسطى، الفشن)، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بشأن تكثيف المتابعة على أعمال الامتحانات لضمان انتظام سيرها ودقة الإجراءات المتبعة.

وكيل تعليم بني سويف تتفقد كنترول الاعدادية

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم ببي سويف، خلال الجولة، كل من: حمدي فاروق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، ورضا جمعة الخولي، رئيس لجنة الإدارة وتقدير الدرجات، حيث تابعت وكيل الوزارة سير العمل داخل اللجنة، واطلعت على آليات إدارة العمليات المختلفة، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لجميع مراحل العمل، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق صورة مشرفة لمديرية التربية والتعليم ببني سويف في إدارة الامتحانات.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على ضرورة مراعاة الدقة والسرية في جميع مراحل أعمال النظام والمراقبة، والالتزام التام بالتعليمات واللوائح، مع تحمل كل طرف لمسؤولياته لضمان نزاهة العملية الامتحانية وعدالة تقدير الدرجات، مشيرة إلى أهمية المراجعة الدقيقة والمتأنية قبل رصد النتائج، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان.

الالتزام بالدقة والسرية لضمان النزاهة

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نجاح أعمال الامتحانات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع القائمين على العملية التعليمية، وبذل أقصى الجهود لضمان سير الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل أعضاء لجان النظام والمراقبة، معتبرة ما يقومون به يعكس حرصهم على مصلحة الطلاب، ويسهم في تقديم تجربة امتحانية نموذجية تعكس جودة وكفاءة إدارة التعليم ببني سويف.

كما أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة طوال فترة الامتحانات، لضمان خروج العملية الامتحانية وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في منظومة التعليم بالمحافظة.

