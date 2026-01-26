الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 623 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن استمرار جهودها المكثفة في تنفيذ حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، ومواجهة كافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي والتصدي لظاهرة البناء المخالف.

 

إزالة 623 حالة تعدٍ ببني سويف

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في تلك الحملات، خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق المرحلة الأولى في 10 يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، بلغ 623 حالة تعدٍ، منها 138 حالة على أراضي أملاك الدولة، و485 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكد محافظ بني سويف، أن الحملات تُنفذ من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المختلفة، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وفق برنامج زمني محدد، تم إعداده بالتعاون بين الجهات المعنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي متغيرات أو محاولات تعدٍ جديدة، مشددًا على عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع المخالفات.

 

الموجة 28 لإزالة التعديات ببني سويف

 

وأوضح تقرير إدارة أملاك الدولة ببني سويف، أن الموجة الـ28 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية على مدار ثلاثة أشهر، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026، في إطار خطة زمنية تستهدف القضاء على التعديات بكافة صورها.

 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف تعليم بني سويف زراعة بني سويف أملاك الدولة ببني سويف

مواد متعلقة

بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف

مصرع أم وطفلتيها في حريق منزل ببني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على نصب الشهداء احتفالا بعيد الشرطة

مصرع شاب تحت عجلات قطار بمزلقان محيي الدين ببني سويف

زيارات ميدانية، صحة بني سويف تتابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية

مديرية الطب البيطري ببني سويف تحصن 18 من كلاب الشوارع ضد السعار

صحة بني سويف تنفذ تدريبا متخصصا لرفع كفاءة الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية

وكيل تعليم بني سويف: تصحيح امتحانات الإعدادية يسير بانضباط لتحقيق تكافؤ الفرص
ads

الأكثر قراءة

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية