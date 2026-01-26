إزالة 623 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن استمرار جهودها المكثفة في تنفيذ حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تُشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، ومواجهة كافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد الأراضي والتصدي لظاهرة البناء المخالف.

إزالة 623 حالة تعدٍ ببني سويف

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في تلك الحملات، خلال مناقشته لتقرير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق المرحلة الأولى في 10 يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، بلغ 623 حالة تعدٍ، منها 138 حالة على أراضي أملاك الدولة، و485 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد محافظ بني سويف، أن الحملات تُنفذ من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المختلفة، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وفق برنامج زمني محدد، تم إعداده بالتعاون بين الجهات المعنية، مع المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي متغيرات أو محاولات تعدٍ جديدة، مشددًا على عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع المخالفات.

الموجة 28 لإزالة التعديات ببني سويف

وأوضح تقرير إدارة أملاك الدولة ببني سويف، أن الموجة الـ28 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية على مدار ثلاثة أشهر، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الجاري، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026، في إطار خطة زمنية تستهدف القضاء على التعديات بكافة صورها.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

