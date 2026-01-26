ختام تدريب مدرسي اللغة العربية ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، عن ختام البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين الجدد من تخصص اللغة العربية، من أبناء المحافظة المقبولة رغباتهم للعمل بمحافظات الجيزة والدقهلية والمنوفية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر تعليمية مؤهلة وقادرة على دعم العملية التعليمية بمختلف المحافظات.

وجاء تنفيذ البرنامج تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحرص مديرية التربية والتعليم ببني سويف، على توفير التيسيرات اللازمة للتخفيف عن المعلمين من أبناء المحافظة، حيث استهدفت الفعاليات المعلمين المقبولين مبدئيًا لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ضمن خطة إعداد مهني وتربوي متكاملة تسبق استلامهم مهام العمل رسميًا.

ختام تدريب معلمي اللغة العربية الجدد ببني سويف

وفي هذا السياق، تابعت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ختام فعاليات البرنامج، من خلال تفقد قاعات التدريب بمدرسة الشهيد هشام كمال طعمه الثانوية (النيل سابقًا)، للاطمئنان على انتظام التدريب وجودة المحتوى المقدم، مؤكدة أهمية تلك البرامج في بناء قدرات المعلمين الجدد وصقل مهاراتهم قبل الالتحاق بالمدارس.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال إدارة التدريب بالمديرية، تحت إشراف غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب، التي أوضحت أن التدريب يأتي بدعم من نادية عبد الله مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتورة رهام الدجوي مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، ضمن توجه الوزارة لرفع كفاءة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

3 أيام تدريب مهني وتربوي لمعلمي بني سويف

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، خلال متابعتها لليوم الأخير، أن التدريب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة لإعداد المعلمين مهنيًا وتربويًا وذهنيًا وبدنيًا، بما يضمن قدرتهم على أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار، مشيرة إلى توفير كافة الإمكانات لضمان نجاح البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام متتالية وفق خطة معتمدة تراعي مختلف الجوانب.

وفي ختام الفعاليات، دعت وكيل وزارة التربية والتعليم، المتدربين إلى الالتزام والانضباط والتحلي بروح المسؤولية، ليكونوا نموذجًا مشرفًا لمعلمي مصر الجدد، وقادرين على مواكبة متغيرات العصر والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية.

