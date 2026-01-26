جامعة بني سويف تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

أعلنت جامعة بني سويف، عن تنظيم زيارة ميدانية لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تنمية وعي الطلاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وتعزيز الثقافة العامة والمعرفة العلمية والأدبية لديهم.

وأكد الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن الزيارة جاءت بالتعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، بمشاركة مدير إدارة التربية العسكرية، ووفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، في إطار السعي لتعزيز الانضباط الذاتي وتنمية الشخصية المتكاملة للطلاب خارج القاعات الدراسية، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لبناء شخصية الطالب الجامعي على نحو متكامل.

طلاب بني سويف يشاركون في معرض الكتاب

وأكد رئيس جامعة بني سويف، علي أن هذه الزيارات الثقافية تُعد جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز النشاطات المعرفية والثقافية، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد حدثًا ثقافيًا عالميًا بارزًا، يتيح للطلاب الاطلاع على أحدث الإصدارات العالمية والإقليمية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية. وأوضح أن المشاركة في المعرض تُسهم في تنمية التفكير النقدي للطلاب ورفع وعيهم المعرفي، وتؤهلهم للتفاعل الإيجابي مع المتغيرات المجتمعية والثقافية.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن مشاركة مختلف الكليات والوحدات العلمية في فعاليات المعرض تمكن الطلاب من الاطلاع على أحدث الإصدارات المتخصصة في شتى التخصصات، بما يعزز المحتوى العلمي والأكاديمي للجامعة، ويساعد في مواكبة التطورات العلمية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شدد على أهمية دمج النشاط الثقافي بالأنشطة التعليمية، لإكساب الطلاب مهارات القراءة والبحث العلمي، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم.

جامعة بني سويف تشجع على القراءة والثقافة

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى غرس ثقافة القراءة والمعرفة بين الطلاب، وتحفيزهم على اكتساب مهارات جديدة، بالإضافة إلى توسيع آفاقهم العلمية والثقافية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفاعلية في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.