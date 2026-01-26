الإثنين 26 يناير 2026
محافظات

نائب رئيس جامعة بني سويف: دوري الجامعات منصة لاكتشاف المواهب

الدكتور طارق علي
الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فيتو
أعلنت جامعة بني سويف، مشاركتها في فعاليات افتتاح دوري الجامعات المصرية رقم 53 للعام الجامعي 2025/ 2026، والذي يُقام كنموذج محاكاة لدورة الألعاب الأفريقية المقرر أن تستضيفها  مصر  في أغسطس 2026.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المصرية، ومشاركة واسعة من طلاب الجامعات.

جامعة بني سويف تشارك في افتتاح دوري الجامعات

وجاءت مشاركة طلاب جامعة بني سويف، تحت إشراف وحضور الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث ظهر الطلاب بالمظهر المشرف في حفل الافتتاح وطابور العرض، بعد إعداد وتدريب من مسئولي رعاية الشباب، بإشراف محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، بما يتناسب مع طبيعة هذا الحدث الرياضي الكبير، وفي إطار حرص الجامعة على تفعيل الأنشطة الطلابية والمساهمة في إنجاح الفعاليات القومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز مكانة الرياضة الجامعية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الرياضي المهم تأتي دعمًا للأنشطة الطلابية والرياضية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، مشيرًا إلى أن دوري الجامعات يمثل نموذجًا وطنيًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، استعدادًا لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2026م، موضحًا أن الجامعة تحرص على ترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة بين الطلاب، إيمانًا بدور الرياضة في إعداد جيل قادر على تمثيل وطنه بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

ظهور مشرف لطلاب جامعة بني سويف بدوري الجامعي

من جانبه أوضح الدكتور حمادة محمد، أن مشاركة طلاب جامعة بني سويف تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب الموهوبين رياضيًا وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك والتنافس مع نظرائهم من مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا أن دوري الجامعات يعد منصة مهمة لاكتشاف المواهب الرياضية، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية، لما لها من دور في تعزيز القيادة والانضباط وتحقيق التوازن بين الدراسة والنشاط البدني.

بدون تدخل جراحي، نجاح توسيع صمام لمسنة بتأمين صحي بني سويف

مصرع أم وطفلتيها في حريق منزل ببني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على نصب الشهداء احتفالا بعيد الشرطة

مصرع شاب تحت عجلات قطار بمزلقان محيي الدين ببني سويف

زيارات ميدانية، صحة بني سويف تتابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية

مديرية الطب البيطري ببني سويف تحصن 18 من كلاب الشوارع ضد السعار

صحة بني سويف تنفذ تدريبا متخصصا لرفع كفاءة الصيادلة العاملين بالوحدات الصحية

وكيل تعليم بني سويف: تصحيح امتحانات الإعدادية يسير بانضباط لتحقيق تكافؤ الفرص

ضعف المياه بإهناسيا وناصر ببني سويف لصيانة محطة معصرة نعسان

تدريب 12 ألف شاب وفتاة على الشمول المالي وريادة الأعمال ببني سويف

