أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الصدقة في الإسلام ، من أفضل العبادات التي حث عليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- هي الصدقة بسبب فضلها الكبير وثوابها العظيم عند الله -عز وجل- فهي تطهر مال العبد وتبارك فيه.

معنى الصدقة

الصدقة هي ما يتبرع به المسلم للفقراء والمحتاجين سواء كان مالا أو طعاما أو لباس بنية التقرب لله تعالى وابتغاء الثواب ومرضاة الله -عز وجل-، وتعتبر الصدقة ما يخرجه المسلم من ماله سائل رضا الله عنه وأن تكون في ميزان حسناته، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: أن الشريعةُ الإسلامية رغّبت في الصدقة وحثّت على الإنفاق في كل أنواع البر وأوجه الخير، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم} [ البقرة: 254]، {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]، والصدقةُ قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري].

فضائل الصدقة

أنواع الصدقة

يوجد الكثير من الأعمال الصالحة التي يقوم بها المرء المسلم منها ما هو فرض، ومنها ما هو سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصدقة لها أنواع كثيرة وأشكال متعددة وتنقسم إلى أنواع عديدة هي: الصدقة الواجبة أو المفروضة: مثل زكاة المال وتكون فرض واجب على جميع المسلمين فهي ركن من أركان الإسلام.



الصدقة النافلة: مثل التبرع إلى الفقراء والمحتاجين وتكون بنية التقرب إلى الله -عز وجل- واقتضاء بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وتنقسم الصدقة النافلة إلى:



صدقة السر: وهي مساعدة الفقراء والمحتاجين خفية دون أن يعلم بها أحد وتكون سرا بين العبد والله -عز وجل-.



صدقة العلن: وهي إخراج الصدقة في العلن والإفصاح عنها بغرض أن يقتضي الناس بصاحبها ويفعلون الخير مثله.

فضائل الصدقة في الإسلام

وردت الكثير من النصوص التي تبين فضائل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وتحث المسلم على البذل والعطاء ابتغاء الأجر من الله عز نورد منها ما يلي:

1- جعل الله سبحانه وتعالى الإنفاق على السائل والمحروم من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال عنهم: {إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} (الذاريات:16-19).

2- ورد الجهاد بالمال مقدمًا على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد فيها ذِكر الجهاد إلا في موضع واحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود.

3- ورد في السنة أنها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا)، رواه البيهقي، وحسنه الألباني.

4- الصدقة ترفع صاحبها، حتى توصله أعلى المنازل، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالًا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقًا فهذا بأفضل المنازل) رواه الترمذي.

5- تدفع عن صاحبها المصائب والبلايا، وتنجيه من الكروب والشدائد، قال صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) رواه الحاكم وصححه الألباني

6- الصدقة تطفئ الخطايا، وتكفر الذنوب والسيئات، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) رواه الترمذي.

7- هي من أعظم أسباب بركة المال، وزيادة الرزق، وإخلاف الله على صاحبها بما هو أحسن، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: (يا ابن آدم! أَنفقْ أُنفقْ عليك) رواه مسلم.

8- وقاية من عذاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخاري.

9- جاء في السنة عِظم أجر الصدقة، ومضاعفة ثوابها، قال صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كان تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله) رواه مسلم.

فضائل الصدقة

أنواع أخرى للصدقة

الصدقة لا تكون فقط بإخراج الأموال أو التبرع بالطعام أو الشراب ولكن هناك صورا عديدة للصدقة غير المال ومن أبسط أنواع الصدقات:

• في كل ذات كبد رطبة صدقة.

• لقمة العيش اللي بترميها للقطة مثلا صدقة.

• تعين صانعا أو تصنع لأخرق.

يعني تساعد إنسانا في عمل ما لا يحسنه أو تعمله له، تعلم إنسانا صنعة أو مهارة أو سر مهنة.

• تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.

• تعدل بين اثنين صدقة.

• تقول الحق وتسعى للإصلاح بينهما.

• تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة.

هذا إذا أعنته في ركوب دابته هو فما بالك لو أركبته دابتك أنت؟! «من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له» عندك سيارة وصل حد معندوش على سكتك تكتب لك صدقة.

• والكلمة الطيبة صدقة

• وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة

• وتميط الأذى صدقة

• كل معروف صدقة.

