الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القائمة المبدئية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف، فيتو
جامعة بني سويف، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن القائمة المبدئية  للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة بني سويف.

 


الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

وتشمل الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة الآتي:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم.... إلخ).

بيان حالة حديث ومعتمد ومختوم من الجامعة يشتمل على (الإعارات - إجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات). 

تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقى ونسخة مدمجة (فلاش أو سى دى):-

بيان الحالة للمرشح عدد ( ٤ ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة )، ( ۲ ) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومى  ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة  ( ۲ ) صورة، النسخة الالكترونية بصيغة.jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة.

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه.

يتم تقديم المرشح بشخصه او من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات الرسائل العلمية المشروعات البحثية جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف منصب رئيس جامعة بنى سويف

مواد متعلقة

بديل المستورد، ابتكار مصري من ألياف مايكروفايبر ثلاثية الأبعاد (فيديو)

كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية

انطلاق الامتحانات الإلكترونية بآداب عين شمس ضمن منظومة التحول الرقمي بالجامعة

صيدلة عين شمس تستضيف مدير برنامج سرطان الكبد بجامعة تكساس الأمريكية

الداعية مصطفى حسني يحث طلاب جامعة عين شمس على المحافظة على الصلاة

" الحفني": تبادل الخبرات ركيزة أساسية لتطوير القطاع وتحسين تجربة المسافرين

مدينة الأبحاث العلمية تنظم مؤتمرا علميا حول التنمية المستدامة

رئيس جامعة عين شمس: نستهدف تطوير المنظومة التعليمية وفق أعلى معايير الاعتماد القومي

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أسرة مهندس الكيمياء تنتظر استلام جثمانه أمام مشرحة كرموز بالإسكندرية (صور)

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

أسطورة ورمز للانتماء والوفاء، نعي مؤثر من شيكابالا لـ محمد صبري

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

التوأم يعزي أسرة كرة القدم في وفاة محمد صبري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية