أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة مؤشرات رقمية مهمة، خاصة عند التوقف أمام أعداد الطلاب الذين لم يتجاوزوا الحد الأدنى للنجاح، في مقابل نسبة النجاح العامة التي بلغت 85.29%.

وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 207,665 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 177,109 طلاب وطالبات، بينما كان عدد الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى 30,556 طالبًا وطالبة، وتمثل هذه الشريحة نحو 14.7% من إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الترم الأول شكل تحديًا دراسيًا لآلاف الطلاب، وأن هناك فجوة تعليمية لدى نسبة ليست قليلة تحتاج إلى تدخل مبكر، وأن الفصل الدراسي الثاني سيكون حاسمًا لإنقاذ فرص هؤلاء الطلاب.

فئات لم تسجل حالات رسوب

وفي المقابل، لم تسجل بعض الفئات التعليمية أي حالات رسوب، بعد تحقيق نسبة نجاح 100% بمدارس الصم وضعاف السمع، ونسبة نجاح 100% بمدارس المكفوفين، وهو ما يعكس فاعلية نظم المتابعة والدعم داخل هذه المدارس.

كيف يمكن تقليل أعداد الراسبين في الترم الثاني؟

وأوصى مختصون في الشأن التعليمي بالتدخل السريع لدعم الطلاب الضعاف

التركيز على المواد الأساسية، وتعزيز التواصل بين المدرسة وولي الأمر، واستغلال فترة ما قبل امتحانات نهاية العام بشكل فعال.

