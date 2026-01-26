ميلان يخطف موهبة برشلونة

الإثنين 26 يناير 2026
أكدت تقارير إسبانية أن المدافع السنغالي الحاج مالك سيسي البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان قد خضع لتجربة في صفوف برشلونة، سيوقع مع ميلان لتعزيز فريقه الرديف.

وكان برشلونة يسعى لتعزيز صفوف برشلونة أتلتيك خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد المواهب الشابة، من بينها المهاجم المصري حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عامًا، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس البالغ من العمر 16 عامًا والمدافع الهولندي جيوينسلي أورنشتاين البالغ من العمر 18 عامًا، والظهير الأيسر الأوروجوياني باتريشيو باسيفيكو البالغ من العمر 19 عامًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان الحاج مالك سيسي، خضع لتجربة مع برشلونة في نوفمبر 2024، وظهرت تقارير إيجابية عن أدائه، إلا أن ميلان أبدى اهتمامه باللاعب، خاصة بعد متابعته خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ليكون النادي الإيطالي الوجهة التالية في مسيرته الاحترافية.

وكان مالك سيسي قائد منتخب السنغال في كأس العالم تحت 17 عامًا، وقدم أداءً مميزًا نال بفضله اهتمام عدة أندية أوروبية، من بينها لايبزيج، الذي يراقب المواهب الأفريقية.

وعلى صعيد مختلف، أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري. 

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

