ميلان يخطف موهبة برشلونة

18 حجم الخط

أكدت تقارير إسبانية أن المدافع السنغالي الحاج مالك سيسي البالغ من العمر 18 عامًا، والذي كان قد خضع لتجربة في صفوف برشلونة، سيوقع مع ميلان لتعزيز فريقه الرديف.

وكان برشلونة يسعى لتعزيز صفوف برشلونة أتلتيك خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدد المواهب الشابة، من بينها المهاجم المصري حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عامًا، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس البالغ من العمر 16 عامًا والمدافع الهولندي جيوينسلي أورنشتاين البالغ من العمر 18 عامًا، والظهير الأيسر الأوروجوياني باتريشيو باسيفيكو البالغ من العمر 19 عامًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان الحاج مالك سيسي، خضع لتجربة مع برشلونة في نوفمبر 2024، وظهرت تقارير إيجابية عن أدائه، إلا أن ميلان أبدى اهتمامه باللاعب، خاصة بعد متابعته خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ليكون النادي الإيطالي الوجهة التالية في مسيرته الاحترافية.

وكان مالك سيسي قائد منتخب السنغال في كأس العالم تحت 17 عامًا، وقدم أداءً مميزًا نال بفضله اهتمام عدة أندية أوروبية، من بينها لايبزيج، الذي يراقب المواهب الأفريقية.

وعلى صعيد مختلف، أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.