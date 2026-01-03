وولفرهامبتون يحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم على حساب وست هام

18 حجم الخط

حقق فريق وولفرهامبتون فوزا هو الأول هذا الموسم في البريميرليج على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف وولفرهامبتون، جون أرياس وهوانج هي تشان وماتيوس ماني في الدقائق 4 و31 و41.

وبهذه النتيجة، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 6 نقاط في المركز العشرين والأخير، بينما تجمد رصيد وست هام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

فوز أستون فيلا على نوتنجهام والصعود لوصافة الدوري الإنجليزي

كما فاز فريق أستون فيلا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الشوط الأول عن طريق أولي واتكينز بالدقيقة 1+45.

وفي الشوط الثاني ضاعف جون ماكجين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، وقلص مورجان جيبس-وايت النتيجة لنوتنجهام فورست في الدقيقة 61.

وقضى ماكجين على آمال نوتنجهام فورست بتسجيله الهدف الثالث لأستون فيلا.

بهذه النتيجة يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل بنقطة وحيدة، بينما يأتي نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- أنطوان سيمينيو بورنموث 9 أهداف

4- هوغو إيكيتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت-لوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبك برايتون 8 أهداف

4- جان فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورغان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.