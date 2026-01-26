البرازيلي إندريك يدخل تاريخ الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

دخل البرازيلي إندريك، لاعب ليون الفرنسي، التاريخ بعدما أصبح واحدًا من أصغر اللاعبين الذين سجلوا ثلاثية “هاتريك” في الدوري الفرنسي خلال القرن الحادي والعشرين، بعمر 19 عامًا و188 يومًا.

وقاد إندريك فريقه ليون لتحقيق فوز عريض على ميتز بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث سجل ثلاثية رائعة.

وبهذا الإنجاز، ينضم إندريك إلى قائمة مميزة تضم أصغر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في الدوري الفرنسي في القرن الحادي والعشرين والتي تضم: جيريمي مينيز (17 عامًا و260 يومًا)، كيليان مبابي (18 عامًا و53 يومًا)، عثمان ديمبيلي (18 عامًا و296 يومًا).



وكان إندريك قد انضم إلى ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادمًا من ريال مدريد، ونجح خلال فترة قصيرة في ترك بصمته، إذ خاض 3 مباريات بقميص الفريق الفرنسي، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وعانى إندريك منذ نهاية الموسم الماضي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الأسبق، وحتى خلال الموسم الحالي في عصر الإسباني تشابي ألونسو، مدرب الفريق السابق، قبل قدوم ألفارو أربيلوا، بسبب قلة مشاركاته.

ولم يضم أنشيلوتي منذ توليه تدريب منتخب البرازيل إندريك إلى قائمة السيليساو، بينما لم يلعب البرازيلي إلا 99 دقيقة مع ريال مدريد في كل البطولات خلال الموسم الجاري، منها 11 دقيقة في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا و77 دقيقة في كأس الملك، ومن ثم فلم يسجل أهدافا.

