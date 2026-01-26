صفقة بقيمة 400 مليون يورو، خطوة جديدة من راموس للاستحواذ على نادي إشبيلية

18 حجم الخط

اتفق النجم الإسباني سيرجيو راموس مع إحدى شركات التسويق على الاستحواذ على نادي إشبيلية في صفقة ضخمة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون يورو.

وكشفت صحيفة “موندو دومينيون ” أن ملامح الصفقة بدأت بتوقيع "خطاب نوايا" خلال الأيام القليلة المقبلة، يليه فترة تحليل مالي دقيق تمتد لثلاثة أشهر، يهدف من خلالها راموس وشركاؤه إلى فحص ميزانيات النادي الأندلسي وسداد ديونه المتراكمة كجزء من العرض الشامل.

ويسعى الصندوق الاستثماري، الذي يمتلك خبرة سابقة في مشاريع الدوري الإسباني، للاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة تصل إلى 65%، مما يمنح راموس سيطرة كاملة على مستقبل النادي الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية.

وتفرض هذه الخطوة الاستثمارية واقعًا قانونيًا جديدًا يمنع سيرجيو راموس من العودة لارتداء قميص أي نادٍ في الدوري الإسباني مستقبلًا، نظرًا لتعارض المصالح الذي ينص عليه قانون الرياضة ولوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

فيما كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي القوة الجوية العراقي في التعاقد مع سيرجيو راموس، في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عرض رسمي لمدافع ريال مدريد السابق

وأكدت القناة الرابعة الرياضية العراقية أن إدارة القوة الجوية تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع راموس، مستفيدة من كونه لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي مونتيري المكسيكي.

ونشر حساب القناة بيانًا جاء فيه: «نادي القوة الجوية يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.