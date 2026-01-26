مفاجأة، عملاق الدوري الألماني يرغب في التعاقد مع عمر مرموش

18 حجم الخط

تواجد نادي بايرن ميونخ في قائمة الأندية المهتمة بضم النجم المصري عمر مرموش مهاجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولا يحظى مرموش بعدد دقائق كافية، تحت قيادة بيب جوارديولا مدرب مان سيتي، لوجود العديد من النجوم في الخط الهجومي للسيتزنز.

وانضم مرموش إلى مان سيتي في يناير الماضي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، لكنه لا يزال يحاول إثبات نفسه داخل قلعة الاتحاد.

مانشستر سيتي قد يلجأ لبيع عمر مرموش

وذكر موقع "فور فور تو" الإنجليزي، أن إنفاق مانشستر سيتي أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لضم أنطوان سيمينيو ومارك جويهي هذا الشتاء، سيسلط الأضواء حتمًا على الوضع المالي للنادي وموقفه من قواعد اللعب المالي النظيف، حيث بات مستقبل أحد الصفقات التي أُبرمت في يناير 2025 مع النادي موضع شك.

بايرن ميونخ ينافس فنربخشة على ضم مرموش

وقد ارتبط اسم المهاجم المصري عمر مرموش بالانتقال إلى فنربخشة في الصحافة التركية خلال الأيام الماضية، وتزايدت التكهنات حول هذه الصفقة مع دخولنا الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات.

وبحسب الصحيفة، بدأ النادي التركي الممتاز مفاوضاتٍ مكثفة، وهو على استعدادٍ لتقديم 30 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لكنه يواجه منافسةً من بايرن ميونخ الذي يحاول خطف النجم المصري.

ويعرف بايرن ميونخ قدرات عمر مرموش جيدًا، حين تألق خلال الأشهر الستة الأولى من الموسم الماضي مع فرانكفورت، إذ سجل 15 هدفًا قبل رحيله إلى السيتي.

مرموش يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نفسه يُفضّل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط اهتمامٍ من أستون فيلا وتوتنهام، ولا يرغب إلا في الانتقال على سبيل الإعارة.

