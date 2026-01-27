الثلاثاء 27 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت غدا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. 

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجت غدا الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

الأهلي يفوز على وادي دجلة 1/3في الدوري الممتاز

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل بتروحي المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك يتعادل مع المصري 

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

