صراع تركي لضم عمر مرموش في الميركاتو الشتوي

دخل ناديا فنربخشة وجلطة سراي في صراع قوي للتعاقد مع الدولي عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووضعت إدارة فنربخشة مرموش ضمن أولوياتها الهجومية، خاصة مع اقتراب رحيل المغربي يوسف النصيري، حيث يسعى النادي التركي للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما كشفته صحيفة الصباح التركية.

وأشارت التقارير إلى أن فنربخشة بدأ اتصالاته لجس نبض مانشستر سيتي، مستفيدًا من عدم ممانعة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لفكرة الإعارة، حال التوصل إلى صيغة مناسبة ترضي جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، برز اسم جلطة سراي كمنافس مباشر على الصفقة، إذ يراقب النادي وضع اللاعب عن كثب، في محاولة لخطفه من غريمه التقليدي، ما يزيد من سخونة الصراع بين عملاقي الكرة التركية.

وعلى صعيد آخر، ارتبط اسم مرموش مؤخرًا بنادي توتنهام الإنجليزي، إلا أن تقارير صحفية أكدت عدم تحمس اللاعب للانتقال إلى النادي اللندني في الوقت الحالي، مفضلًا خيارات أخرى أو الاستمرار مع مانشستر سيتي.

وشارك مرموش أساسيًا في مباراة وولفرهامبتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز بنتيجة 2-0، مؤكدًا جاهزيته الفنية بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وكان اللاعب قد عاد إلى صفوف مانشستر سيتي بعد غياب تجاوز شهرًا، عقب انتهاء مشواره مع المنتخب المصري، الذي أنهى البطولة القارية في المركز الرابع.

