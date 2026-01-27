الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على هذه السواحل

حالة الطقس
حالة الطقس
حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح والعلمين والإسكندرية، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر.

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

