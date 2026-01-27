الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

البرازيل تجدد طلبها لاستضافة مونديال الأندية 2029 وغموض من ايفانتينو

منتخب البرازيل،فيتو
جددت البرازيل، رغبتها الرسمية في استضافة بطولة كأس العالم للأندية لعام 2029 بعد عامين فقط من تنظيمها نهائيات كأس العالم للسيدات 2027.

وأعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شاود هذا التوجه عقب اجتماع عقده مع رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وقال شاود في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة، إن البرازيل تمتلك الإمكانات الكاملة لتنظيم هذا الحدث العالمي مشيرًا إلى أن الملف يتطلب مزيدًا من النقاشات الفنية والإدارية قبل تقديم ترشح رسمي.

 وأضاف:سنمضي قدمًا في إعداد ملف متكامل يعكس جاهزية البرازيل وقدرتها على إنجاح البطولة.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أبدى، في وقت سابق استعداده لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة، لا سيما بعد النجاح التنظيمي المتوقع لأول نسخة موسعة بمشاركة 32 فريقًا والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الصيف الماضي

وفي المقابل، أشارت تقارير صحفية محلية إلى اهتمام إسبانيا باستضافة نسخة 2029 دون صدور تأكيد رسمي من الاتحاد الإسباني حتى الآن

غموض من ايفانتينو 

من جهة اخرى، لم يعلق إنفانتينو بشكل مباشر على طموح البرازيل لاستضافة البطولة، مؤكدًا أن محور الاجتماع الرئيسي كان التحضيرات الجارية لكأس العالم للسيدات 2027.

 وقال: ستكون أفضل نسخة في تاريخ كرة القدم النسائية، ونتوقع حضور ما بين 3 و4 ملايين مشجع في الملاعب الثمانية خلال شهري يونيو ويوليو 2027.

كما رد إنفانتينو على دعوة رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر، لمقاطعة كأس العالم المقبلة للرجال في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لأسباب أمنية مؤكدًا أن الجماهير ستحضر وتحتفل بالبطولة.

