حطم أرقام ميسي وكريستيانو، إنجاز تاريخي للامين يامال

وصل لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، إلى المساهمة التهديفية رقم 100 في مسيرته مع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، لكن اللافت أنه حقق هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وجاءت المساهمة رقم 100 ليامال أمام ريال أوفيدو، في المباراة التي فاز بها برشلونة بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وساهم يامال في 82 هدفًا بقميص برشلونة خلال 132 مباراة، إلى جانب تسجيله 18 هدفًا وتمريرات حاسمة مع منتخب إسبانيا في 23 مباراة.

وبذلك، بلغ إجمالي مساهماته التهديفية 100 هدف وتمريره حاسمة خلال 155 مباراة فقط مع النادي والمنتخب.

المقارنة مع ميسي وكريستيانو

وعند المقارنة، احتاج ليونيل ميسي إلى 159 مباراة للوصول إلى 100 هدف وتمريره حاسمة، أي أكثر بأربع مباريات من يامال.

وحقق النجم الأرجنتيني هذا الإنجاز في نوفمبر 2008، عندما سجل هدفًا في فوز برشلونة على هويلفا بنتيجة 2-0.

ويبلغ يامال حاليًا 18 عامًا، في حين كان ميسي في الحادية والعشرين من عمره عندما خاض مباراته رقم 159 ووصل إلى حاجز 100 مساهمة تهديفية.

أما كريستيانو رونالدو، فقد استغرق وقتًا أطول لتحقيق هذا الرقم، إذ سجل مساهمته التهديفية رقم 100 في ديسمبر 2006 خلال مباراته رقم 236.

وجاء ذلك في مباراة مثيرة فاز فيها مانشستر يونايتد على ريدينج بنتيجة 3-2، حيث شارك رونالدو في الأهداف الثلاثة، مسجلًا هدفين وصانعًا هدفًا واحدًا.

وكان رونالدو يبلغ آنذاك 21 عامًا، وهو نفس العمر الذي وصل فيه ميسي إلى إنجاز 100 هدف وتمريره حاسمة.

وبعد حصوله على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، سيحاول يامال بلا شك أن يصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يتوج بهذه الجائزة، علمًا بأن الرقم القياسي الحالي يحمله رونالدو نازاريو، الذي فاز بأول كرة ذهبية له عام 1997 وهو في سن الحادية والعشرين.

