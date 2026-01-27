الثلاثاء 27 يناير 2026
أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة ومطروح والوادي الجديد والغربية

الايجار القديم
الايجار القديم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارات محافظات القاهرة والغربية والوادي الجديد ومطروح بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وجاء تقسيم المناطق بالمحافظات كالتالي: 

 

 

الجريدة الرسمية