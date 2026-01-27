الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة ومطروح والوادي الجديد والغربية

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارات محافظات القاهرة والغربية والوادي الجديد ومطروح بشأن قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء تقسيم المناطق بالمحافظات كالتالي:

