أخبار مصر: ترامب يدرس معاقبة إيران بسيناريو فنزويلا، داري يلوي ذراع الأهلي ورحيل الشناوي، تحذير من عاصفة ترابية وأمطار رعدية

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزارة العمل تعلن دخول "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية" حيز التنفيذ

كشفت وزارة العمل أنها حققت طفرةً نوعيةً في الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وذلك بدخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة محاوره، واضعةً مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية “سواعد الوطن”.

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 30:40 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

انتقاما من البرلمان، ترامب يرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية إلى 25%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25% بسبب تأخر برلمان سيئول في الموافقة على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

شلل مروري بطريق الجيش في الإسكندرية بسبب سقوط حمول سيارة نقل وإعلان طرق بديلة

حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين والعابرين بضرورة توخي الحذر، لسقوط حمول سيارة نقل على الطريق، مما أدى إلى إعاقة مرورية أمام فندق رومانس بطريق الجيش، في المسافة ما بين جليم وستانلي، وذلك في نطاق حي شرق.

وضع الأحمر في ورطة، شروط تعجيزية من أشرف داري مقابل الرحيل عن الأهلي (فيديو)

تلقى مسؤولو الأهلي مفاجآت صادمة من جانب اللاعب المغربي أشرف داري نجم الفريق.

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة سيصاحبه نوع من العفو عن الحركة.

جريمة اللبيني، اليوم الحكم على المتهم بقتل أم وأطفالها الـ 3 في فيصل

تصدرمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، الحكم علي المتهم بإنهاء حياة سيدة وصغارها بمنطقة اللبيني في فيصل.

العصيان، أول عرض يصل إلى محمد الشناوي بعد وضعه على دكة بدلاء الأهلي

يبدو أن جلوس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على مقاعد البدلاء، لم تمر مرور الكرام وأن رد الحارس جاء سريعًا، مفضلا الرحيل عن القلعة الحمراء.

بمناسبة عيد الشرطة الـ74، الداخلية تنظم اليوم معرضا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

تنظم وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء معرضًا للتجهيزات والمعدات بأرض العروض في أكاديمية الشرطة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، لتسليط الضوء على التطورات الحديثة في منظومة العمل الشرطي والخدمات الجماهيرية.

بعد اتصال ترامب وفراي، انسحاب فوري للعملاء الفيدراليين من مينيابوليس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي، قائلًا: "يتم إحراز الكثير من التقدم".

هجوم بـ"كوريك"، أول تحرك أمني بشأن فيديو اعتداء 3 شباب على أسرة بينهم أطفال بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية جديدة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عنيف باستخدام أسلحة بيضاء “كوريك”، أسفر عن إصابة شاب بجروح خطرة ووالدته، في مشهد صادم أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء.

صدمة للمغرب، الاتحاد الإسباني يكشف الدولة المستضيفة لنهائي مونديال 2030

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن نهائي بطولة كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا، والتي تستضيف البطولة بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

تيسير فهمي تعلن مفاجأة في أول ظهور إعلامي بعد غياب 13 عاما (فيديو)

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، العودة إلى الفن مجددًا بعد غياب دام 13 عامًا عن الساحة الفنية، وأضعة شروط لهذه العودة.

سيناريو "فنزويلا"، ترامب يدرس فرض حصار بحري شامل على إيران

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، الإثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث بجدية فرض حصار بحري على إيران، في خطوة تهدف إلى شل قدرتها على تصدير النفط بشكل كامل.

ألوان صناعية وملح مجهول المصدر، معهد التغذية يدق ناقوس الخطر قبل رمضان بشأن المخللات

أكد معهد التغذية أن المخللات أصبحت عنصرًا أساسيًّا على معظم الموائد، إذ لا تكاد تخلو سفرة منها، لإقبال المواطنين على تناولها مع الطعام خاصة في شهر رمضان، إلا أن هذا الإقبال يحمل مخاطر صحية جسيمة في حال الاعتماد على المنتجات الجاهزة.

الأهلي ومنتخب مصر لليد والترجي، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، مواجهات قوية في الدوريات العربية والأوروبية وبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر وسائل التواصل لمن هم أقل من 15 عاما وماكرون يعلق

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.

بمشاركة الموسيقار العالمي عمر خيرت، قضايا الدولة تحتفل اليوم بمرور 150عاما على إنشائها

تحتفل هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بيوبيلها القرمزي، لمرور 150 عامًا – قرن ونصف من الزمان - على تاريخ تأسيسها سنة 1876م، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في احتفالية تاريخية بفندق تريومف - بالقاهرة الجديدة.

الأهلي يصطدم بـ وادي دجلة اليوم في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ليست أعراض برد أو تأثير أدوية، علامة غريبة على الجلد قد تُشير إلى مرض قاتل

حذّر خبراء طبيون من أن ظهور نمط غريب يشبه الشبكة على الجلد قد يكون علامة على انسداد الشرايين، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء إذا تُرك دون علاج.

نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

تحت شعار: "من يتوقف عن القراءة ساعة.. يتأخر قرونًا"، شهدت الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، صورة إنسانية صامتة، لكنها كانت أبلغ من ألف خطاب.

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

