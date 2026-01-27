الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

هجوم بـ"كوريك"، أول تحرك أمني بشأن فيديو اعتداء 3 شباب على أسرة بينهم أطفال بالشرقية

اعتداء مسلح على عائلة
اعتداء مسلح على عائلة بالشرقية، فيتو
شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية جديدة، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عنيف باستخدام أسلحة بيضاء “كوريك”، أسفر عن إصابة شاب بجروح خطرة ووالدته، في مشهد صادم أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء.

أمن الشرقية يكشف ملابسات واقعة التحرش بطالبة في الزقازيق

جارٍ فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته

فيما أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، أنه جارٍ فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على ملابساته، والتحقق من صحة الواقعة وتحديد أطرافها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

<span style=
فيديو صادم يوثق اعتداء بالفؤوس على أسرة أمام منزلهم بالشرقية

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق ما ظهر في الفيديو، إلى الساعات الماضية بدائرة مركز فاقوس، أمام بوابة مشروع الخطارة، حيث كانت سيدة تجلس أمام منزلها، بينما كان أبناؤها يقفون على دراجتين ناريتين وبرفقتهم طفل صغير، قبل أن يفاجئهم عدد من الأشخاص يحملون فؤوسًا، ويقوم اثنان منهم بالاعتداء على أحد أبناء السيدة من الجهتين، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه متأثرًا بإصابته البالغة بحسب رواد التواصل الاجتماعي.

<span style=
محاولة الأم التدخل لحماية الطفل الصغير، إلا أن المعتدين قاموا بالاعتداء عليها هي الأخرى

وأظهر الفيديو محاولة الأم التدخل لحماية الطفل الصغير، إلا أن المعتدين قاموا بالاعتداء عليها هي الأخرى، ما تسبب في إصابتها، وسط صرخات واستغاثات من الأهالي الذين أصيبوا بحالة من الذهول والصدمة.

 

تحديد هوية المتورطين

وأشار المصدر الأمني إلى أن الأجهزة المعنية تكثف جهودها لفحص الفيديو وتحديد هوية المتورطين، وضبطهم في أسرع وقت، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي أعمال عنف أو بلطجة تهدد أمن وسلامة المواطنين.

<span style=
موجة غضب واسعة بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على الجناة

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على الجناة وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، لردع مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

الجريدة الرسمية