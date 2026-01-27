الثلاثاء 27 يناير 2026
بمناسبة عيد الشرطة الـ74، الداخلية تنظم اليوم معرضا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

تنظم وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء معرضًا للتجهيزات والمعدات بأرض العروض في أكاديمية الشرطة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، لتسليط الضوء على التطورات الحديثة في منظومة العمل الشرطي والخدمات الجماهيرية.

 

بمناسبة عيد الشرطة الـ74

ويستعرض المعرض أحدث المعدات والتقنيات الأمنية المستخدمة في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك التطويرات الخاصة بخدمات المواطنين، والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة وتحليل المعلومات، وأنظمة الحماية المدنية، ومعدات مكافحة الجرائم والمرور، إلى جانب استحداث خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات على الجمهور.

الداخلية تنظم معرضًا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

ويشارك في المعرض عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العسكرية والأزهرية، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية، والرياضيين والفنانين، وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والعاملين المخضرمين وأسرهم.

كما أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني الوطنية والعروض الموسيقية بمناسبة عيد الشرطة الـ74، لتعكس قيم الانتماء والتضحية التي جسدها رجال الأمن على مدار التاريخ.

