الأهلي ومنتخب مصر لليد والترجي، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، مواجهات قوية في الدوريات العربية والأوروبية وبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

وتشهد الملاعب اليوم مباريات بارزة في الدوري المصري حيث يخوض الأهلي حامل اللقب مواجهة قوية ضد وادي دجلة، بينما يشهد بالدوري التونسي مواجهات نارية حيث يستقبل الترجي حامل اللقب منافسه شبيبة القيروان، كما يستقبل الصفاقسي فريق النجم الرياضي بالمتلوي.



واشتعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري التونسي بين الترجي والإفريقي الذين يتقاسمان القمة برصيد 37 نقطة بينما يحتل الصفاقسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الملعب صاحب المركز الثالث.

ويلتقي العين منافسه اتحاد كلباء في دوري أدنوك بينما يلعب الوحدة ضد دبا الفجيرة.

كما يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد نيجيريا في الدور الرئيسي بالبطولة الإفريقية لكرة اليد المقامة في رواندا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 والقنوات الناقلة كالتالي:

الدوري المصري

الأهلي ووادي دجلة – 5:00 مساءً – أون سبورت

مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي x لايبزيج – 9:30 مساء – تطبيق شاهد.

فيردر بريمن x هوفينهايم – 9:30 مساء – تطبيق شاهد.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

فيورنتينا x كومو – 10:00 مساء – تطبيق شاهد.

الدوري التونسي

الصفاقسي ونجم المتلوي – 3:00 مساءً – التلفزة التونسية

الترجي وشبيبة القيروان – 3:00 مساءً – الوطنية التونسية 1

الترجي الجرجيسي والإفريقي – 3:00 مساءً – الوطنية التونسية 2

الدوري الإماراتي

كلباء والعين – 3:15 مساءً – أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

الوحدة ودبا الفجيرة – 6:00 مساءً - أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية

بطولة إفريقيا لكرة اليد

مصر ونيجيريا – 4:30 مساءً – أون سبورت

