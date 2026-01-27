الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

تصادم علي كورنيش
تصادم علي كورنيش مطروح
شهد كورنيش مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا نتيجة القيادة المتهورة، حيث انقلبت سيارة عدة مرات بسبب السرعة الجنونية، دون وقوع أي وفيات.
 



وتبين أن سيارة كان يقودها شاب فقد السيطرة عليها أثناء سيره بسرعة جنونية أمام أحد الفنادق  على كورنيش مطروح، وذلك عقب الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات بشكل عنيف.

 


وافاد مواطنون كانوا متواجدين في موقع الحادث إن السيارة كانت تسير بأقصى سرعة على الكورنيش، قبل أن يُسمع صوت فرامل قوية، أعقبه انقلاب السيارة واصطدامها بعدد من السيارات المتوقفة داخل باركنج نادي التجارة، مما أسفر عن تهشمها وحدوث تلفيات مادية كبيرةحيث أن صوت الارتطام كان شديد القوة، وأثار حالة من الذعر بين المارة ورواد الكورنيش، خاصة مع تواجد عدد كبير من المواطنين في محيط الحادث.

 





وعلى الفور، انتقلت قوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم تأمين المكان، ورفع آثار الحادث، وتنظيم الحركة المرورية لمنع تكدس السيارات.


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة على كورنيش مطروح

