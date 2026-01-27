الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

عناصر من حماس، فيتو
عناصر من حماس، فيتو
18 حجم الخط

قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة سيصاحبه نوع من العفو عن الحركة.

وتحدث المسؤول للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته، بمناسبة عودة رفات آخر الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وتضغط إسرائيل والولايات المتحدة على حماس لإلقاء سلاحها في إطار خطة لإعادة إعمار غزة.

وقال المسؤول إن هناك ثقة بين المسؤولين الأمريكيين بأن حماس ستلقي سلاحها.

وأضاف: "نستمع إلى كثير من أعضائها يتحدثون عن إلقاء السلاح. نعتقد أنهم سيفعلون ذلك. إذا لم يلقوا سلاحهم، فإنهم يخرقون الاتفاق. نعتقد أن إلقاء السلاح يصاحبه نوع من العفو، وبصراحة نعتقد أن لدينا برنامجًا جيدا جدا لنزع السلاح".
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على العفو عن أعضاء حماس إذا ألقوا أسلحتهم.

وبموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة والتي تتألف من 20 نقطة، سيجري العفو عن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وإلقاء أسلحتهم بمجرد عودة جميع الرهائن.

وتنص الخطة أيضًا على توفير خروج آمن لأعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة إلى دول ستستقبلهم.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس إنه تعرف على رفات آخر رهينة كان محتجزا في غزة، وهو الشرطي ران جفيلي الذي ظل محتجزًا أكثر من 840 يومًا وإن الرفات سيُعاد تمهيدًا لدفنه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤول امريكي الولايات المتحدة نزع سلاح حركة حماس حركة حماس سلاح حركة حماس قطاع غزة الرهائن الاسرائيليين الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس رفات آخر الرهائن الإسرائيليين اعادة اعمار غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيش الإحتلال الإسرائيلي
ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار، تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء

مسؤول أمريكي: نزع سلاح حماس يصاحبه "عفو" عن الحركة في غزة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

هجوم بـ"كوريك"، أول تحرك أمني بشأن فيديو اعتداء 3 شباب على أسرة بينهم أطفال بالشرقية

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بهذه السواحل غدا

خبير لوائح رياضية يكشف قانونية موقف إعارات لاعبي الأهلي

ما بين العمق والسخرية الذكية، شاهد كيف احتفى الكاريكاتير العالمي بـ نجيب محفوظ في معرض الكتاب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى الرجز، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 5 من سورة المدثر

مع حلول موسم الطاعات، 5 أفعال تعينك على قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية