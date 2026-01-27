تيسير فهمي تعلن مفاجأة في أول ظهور إعلامي بعد غياب 13 عاما (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت الفنانة تيسير فهمي، العودة إلى الفن مجددًا بعد غياب دام 13 عامًا عن الساحة الفنية، وأضعة شروط لهذه العودة.

وقالت الفنانة تيسير فهمي في أول لقاء إعلامي مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" بعد سنوات من الغياب: "بعدت عن الفن 13 سنة وسبب البعد ده سؤال أنا مش عارفة أجاوب عليه".

وأضافت: "لما بقعد أفتكر وبقول إزاي بقوا 13 سنة، وما عرفتش أرجع، السنين جريت فعلًا وما عرفتش إزاي جريت، ومش عارفة ليه ولا عشان إيه".

وتابعت: "كنت مقررة أعمل محطة توقف كده وفجأة لقيت السنين جريت وبقوا 13 سنة، مش عارفة السنين جريت ليه واتجهت للحياة الاجتماعية والجمعيات الخيرية والدنيا خدتني، خدمة الناس محتاجة وقت وجهد".

وعن عودة رجوعها للفن مرة ثانية قالت الفنانة تيسير فهمي:" التوقف قرار أما الرجوع مش بإيدي، لكن مستعدة للعودة مجددا للفن إذا كان هناك دور مناسب لي ولسني".

وآخر أعمال الفنانة تيسير فهمي في الدراما مسلسل بـ"فعل فاعل"، والذي عرض في 2012 وكان من تأليف منى رجب، وإخراج تيسير عبود، وبطولة ياسر جلال، راندا الخطيب، أيمن عزب، مجدي فكري، سوار، مها نصار، وغيرهم.

