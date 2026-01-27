ليست أعراض برد أو تأثير أدوية، علامة غريبة على الجلد قد تُشير إلى مرض قاتل

18 حجم الخط

حذّر خبراء طبيون من أن ظهور نمط غريب يشبه الشبكة على الجلد قد يكون علامة على انسداد الشرايين، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء إذا تُرك دون علاج.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيس للوفاة عالميًا، حيث يسجّل ما يقرب من 18 مليون حالة وفاة سنويًّا، وتشمل أمراض القلب، السكتات الدماغية، ومرض الشريان التاجي وفشل القلب.

الشبكية الزرقاء

وبحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، يُعرف النمط أزرق أو بنفسجي اللون على الجلد باسم "الشبكية الزرقاء"، وقد ينشأ بسبب تشنج الأوعية الدموية أو اضطرابات تدفق الدم قرب سطح الجلد.

وفي بعض الحالات، يكون السبب بسيطًا، مثل التعرض للبرد أو تأثير بعض الأدوية، ويختفي النمط عند دفء الجلد أو توقف الدواء.



ولكن هذا النمط قد يدل أيضًا على مشاكل أكثر خطورة، مثل متلازمة انسداد الشرايين بالكوليسترول، حيث تسد الشرايين الصغيرة، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء. لذلك تنصح الأكاديمية بمراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود حالة مرضية غير مشخصة.

كما توصي "مايو كلينك" الأمريكية باستشارة الطبيب إذا لاحظ الشخص: استمرار تغير لون الجلد مع عدم اختفائه بالتدفئة، ظهور بقع أو كتل مؤلمة، تقرحات، مشاكل في تدفق الدم بالأطراف، أو أعراض جديدة عند وجود أمراض في النسيج الضام.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لأمراض القلب: ألم الصدر، ألم أو ضعف في الأطراف، ضيق التنفس، خفقان أو بطء شديد في ضربات القلب، الدوار، التعب، وتورم الأطراف. وفي حال ظهور أي من هذه الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا لتقييم الحالة.

