الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمشاركة الموسيقار العالمي عمر خيرت، قضايا الدولة تحتفل اليوم بمرور 150عاما على إنشائها

الموسيقار العالمي
الموسيقار العالمي عمر خيرت، فيتو
18 حجم الخط

تحتفل هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء،  بيوبيلها القرمزي، لمرور 150 عامًا – قرن ونصف من الزمان - على تاريخ تأسيسها سنة 1876م، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، في احتفالية تاريخية بفندق تريومف - بالقاهرة الجديدة.

بحضور الهيئات القضائية، وسفراء الدول العربية

بحضور كبار رجال الدولة، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وسفراء الدول العربية والأفريقية، ونخبة من الرموز السياسية والإعلامية.

من أبرز فعاليات الحفل: 

تكريم بعض من رموز الهيئة.

حفل موسيقي ضخم يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قضايا الدولة أعضاء قضايا الدولة اختصاصات قضايا الدولة
ads

الأكثر قراءة

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

باستثناء الكندوز الصغير، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

انخفاض اليوريا العادي وارتفاع نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر السمك اليوم، انخفاض 4 أصناف منها البلطي والكابوريا وارتفاع قشر البياض 30 جنيها

الأهلي ومنتخب مصر لليد والترجي، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا إلى طهران

كيف تعامل القانون مع الموجودين بدون ترخيص داخل المواقع الأثرية؟

شلل مروري بطريق الجيش في الإسكندرية بسبب سقوط حمول سيارة نقل وإعلان طرق بديلة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية