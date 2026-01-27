نقيضان على كنبة واحدة، طفلة تتحدى "جيل الشات" برفع شعار معرض القاهرة للكتاب (صور)

18 حجم الخط

تحت شعار: "من يتوقف عن القراءة ساعة.. يتأخر قرونًا"، شهدت الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، صورة إنسانية صامتة، لكنها كانت أبلغ من ألف خطاب.

في زاوية هادئة على أطراف قاعات عرض الكتب بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، رصدت كاميرا "فيتو" مشهدًا يجسد التباين الحاد الذي يعيشه جيل اليوم. طفلة صغيرة، لم تلتفت لضجيج المارين ولا لأصوات العروض الموسيقية والفنية، جلست غارقة في عوالم كتابها، الذى ربما كانت قد اشترته للتو، أناملها الصغيرة تلامس حكايات أشخاصها الكرتونية الخيالية التي تستمد منهم عوالم المعرفة.

وعلى النقيض تمامًا، وفي كادر الصورة نفسه، كانت تجلس فتاتان من "جيل الشاشات"، غارقتين في عوالم افتراضية عبر هواتفهما الذكية، في مشهد يعكس بوضوح كيف تسرق مواقع التواصل الاجتماعي أعمار الشباب وتهدر طاقاتهم فيما لا ينفع، بينما تظل القراءة هي الملاذ الأخير للمعرفة والعلم وبناء الذات.

هذه اللقطة العفوية لم تكن مجرد صورة عابرة، بل هي جوهر الرسالة التي يسعى معرض القاهرة الدولي للكتاب لترسيخها منذ انطلاقه في عام 1969. وبمرور الزمن ومع تطور التكنولوجيا السريع، أصبح المعرض اليوم ليس مجرد سوق لبيع الكتب فقط، بل صار خط الدفاع الأول في وجه سرعة التكنولوجيا المفرطة التي باتت تلتهم وعي الأجيال الصاعدة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي

