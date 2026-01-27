الثلاثاء 27 يناير 2026
شلل مروري بطريق الجيش في الإسكندرية بسبب سقوط حمول سيارة نقل وإعلان طرق بديلة

حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين والعابرين بضرورة توخي الحذر، لسقوط حمول سيارة نقل على الطريق، مما أدى إلى إعاقة مرورية أمام فندق رومانس بطريق الجيش، في المسافة ما بين جليم وستانلي، وذلك في نطاق حي شرق.


وأشارت المحافظة إلى أن هذا يؤثر هذا التكدس المروري في حركة السير للمتجهين إلى المنتزه، أبو قير، أو طريق المحمودية، حيث من المتوقع حدوث تأخير يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول.


وناشد المحافظة قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة عن طريق الجيش لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور المتواجدين بالموقع.


وأكدت أن الأجهزة المختصة تعمل حاليًا على سرعة التعامل مع الموقف ورفع العوائق في أسرع وقت ممكن.

الجريدة الرسمية