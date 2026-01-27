وضع الأحمر في ورطة، شروط تعجيزية من أشرف داري مقابل الرحيل عن الأهلي (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى مسؤولو الأهلي مفاجآت صادمة من جانب اللاعب المغربي أشرف داري نجم الفريق.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري في أغسطس 2024 قادمًا من ستاد بريست الفرنسي لتعويض رحيل اللاعب المصري محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.



واتخذت إدارة الأهلي أخيرًا قرارًا برفع اسم اللاعب المغربي من قائمته المحلية من أجل قيد مواطنه يوسف بلعمري المنضم قادمًا من الرجاء البيضاوي.

ومن جانبه أكد زهير داري والد اللاعب لقناة "أون"، أن فسخ عقد اللاعب أمر وارد ولكنه سيكون مرتبطًا بدفع 2.5 مليون دولار أمريكي قيمة المستحقات الباقية في عقد نجله مع الأهلي الممتد حتى صيف 2028.



وأشار إلى أن اللاعب لا يمانع الرحيل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية ولكنه يفضل العودة إلى أوروبا وتحديدًا الدوري الفرنسي.



وأكد أن نجله لا يميل للعب في الدوريات العربية ويترقب قرار إدارة الأهلي في الفترة القادمة.



وعانى أشرف داري صاحب الـ26 عامًا من كثرة الإصابات التي قلّصت دقائق مشاركته مع الأهلي.

وشارك اللاعب في 7 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 450 دقيقة.

